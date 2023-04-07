Fed緊急貸款連三周下滑 銀行流動性需求再降溫

最近一周，美國銀行業再度減少從聯準會 (Fed) 兩項貸款機制取得的資金規模，顯示在上月爆發一系列銀行倒閉事件後，銀行流動性持續趨穩。

聯準會指出，截至 4 月 5 日的一周內，美國金融機構的未償借款總額為 1487 億美元，低於前一周的 1526 億美元。其中，傳統貼現窗口的借款額為 697 億美元，較前一周的 882 億美元以及上月創下的紀錄 1529 億美元明顯下滑。

銀行定期融資計畫 (Bank Term Funding Program, BTFP) 借款額則自前一周的 644 億美元上升至 790 億美元。在矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 倒閉後，聯準會於 3 月 12 日宣布啟動 BTFP。

上述數據顯示，自矽谷銀行倒閉以來，需要流動性的銀行已大幅減少對貼現窗口的依賴，並轉向 Fed 新設的定期融資計畫。

另外，Fed 向聯邦存款保險公司 (FDIC) 設立的過渡銀行提供的貸款額，也從前一周的 1801 億美元降至 1746 億美元。

銀行吸收的流動性再加上其他因素，已導致 Fed 資產負債表整體規模從 3 月 29 日的 8.756 兆美元降至 8.682 兆美元。