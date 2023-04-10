日本投資人2月美債淨買入金額 創新冠疫情以來最多

日本財務省周一（10 日）公布數據顯示，日本 2 月對美國主權債券的淨購買量從 1 月的 3,574 億日元攀升至 4.52 兆日元（合 341 億美元），為 2020 年 3 月以來新高。但其他市場債券交易狀況並沒有大的波動。

主權債是指由政府、政府機構和地方政府發行的債券。在今年 3 月 10 年期美國公債殖利率觸頂前幾周，由於押注美國銀行業的動盪可能會阻止聯準會（Fed）的升息不乏，日本基金大量湧入美債。

儘管目前美國隔夜指數交換交易顯示，Fed 下個月升息的可能性為 70%，但定價也反映出此後的一系列降息。

美國是全球最大債務國，而日本是目前美債最大的海外持有國。過去一年，日本為穩定日元匯率大幅拋售美債，數量遠超中國和俄羅斯，讓美債市場遭受重挫。

東京 NLI 研究所的資深經濟學家 Tsuyoshi Ueno 表示：「關鍵的問題是 Fed 將在什麼時候轉向。當 Fed 在 5 月或之後暫停升息的前景變得非常明確時，日本投資人可能會更願意購買美債。避險部位可能很難賣出，但在日元走強期間，對未避險部位的需求可能相當大。」

日本財務省的數據還顯示，日本投資人上月淨買入 5.07 兆日圓的外國債券，為 2016 年 7 月以來新高。瑞穗證券首席策略師 Shoki Omori 表示：「日本投資人可能認為動盪不會在短期內解決，然後主要購買中短期美債。雖然確實看到淨購買量在放緩，但根據美國銀行業的收益、美國經濟數據和 Fed 的措辭，美債還有一定的下跌空間。」