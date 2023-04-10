美股財報季：免死金牌的轉移？

回顧 23 年 1 月 (22Q4 財報季)，「中國復甦」是免死金牌

這段期間剛好落在中國 180 度防疫轉向後不久，解時台灣則是正進入過年前休市，當時中國的防疫政策改變，增加了一個重大、不確定性的因子，畢竟虛無飄渺、若有其事，但又有重大影響，就是市場、法人可以集中議題的關鍵利多，當時華爾街與歐洲投行巨頭帶頭，翻天覆地的炒作，再到公司也順水推舟跟著風向。

事實上的 Q1，中國復甦是國王的新衣？

不過事實上整個 Q1，股市受到 QE 行情的影響更大，沒錯別懷疑，23Q1 就是在印鈔票，光是 BOJ 還沒鬆手轉向，必須持續印的金額就抵過 ECB、FED 等微弱的縮表，更別提 3 月銀行危機提供的流動性，更是活生生的 QE。從中國的外銷數據與 PMI 增速來看，復甦有但程度不如預期。

這次財報季風向會往哪吹？從數據預測先行

根據 Factset 的數據顯示，以 4/6 為分界 (因為指標性的大型公司，台積電 (TSM)、聯合健康保險 (UNH)、諸多銀行股是每次財報季密集公布的第一棒，4/13 起陸續公布)，23Q1 S&P500 的 EPS yoy 是 - 6.8%。

緊接著進行子樣本的分析，從 11 大產業分類著手，原物料無庸置疑是最大衰退產業，因為去年的烏俄戰爭爆發，讓原物料漲到了情緒面的高點，並不符合基本面供需的超漲位置，且中國解封不如預期，佔原物料國際貿易需求一半的國家，並未有明顯拉升，近期的暴漲反彈還是倚靠供給面 (沙國大減產)。

而預期盈利成長幅度最高的分類就是非必須消費品 (consumer discretionary)

而市場與新聞報喜不報憂的特色，造就是股市緩漲急跌，呈現不放手直到災難到手的表徵，因此財報季，看多也好即使看空的人也是，無論如何，關注最成長的產業是必須的，若出現不如預期才會是扭轉影響行情的關鍵。

以下列出 ishares 此分類 ETF 的持股排名，這些關鍵的大公司將是密切焦點

財報季關注順序：

先看衰退股，華爾街是否要炒作一個新的免死金牌

首當其沖的就是台積電，Q1 營收財測未能達標，EPS 在匯率的影響下，已知必然會衰退，以及先前台積電法說提過，但市場不當一回事的隱藏重點是 2023 起有效稅率的增加。對於台積電而言，「Q2 是谷底要不要改觀，不改觀全年營收也可能下修；AI、伺服器題材還能不能延燒，成為財報季的免死金牌嗎? 筆者認為機率不高」

銀行股危機四伏後，迎來的第一個財報季，大銀行股理應要有更多的反彈，如果災難沒有爆發，現在的估值真的有些偏低，比起近期強勢的高估值、AI 相關的科技半導體，更是有資金移轉的空間，「科技 VS 金融醫療的資金變化將是首要觀察的風向球」，「尤其產業面上，會影響以電子半導體股為主的台股；並且高估值對應的新興市場匯市，也是資金面續強關鍵」

下下週文章，我們就可以整理出免死金牌的風向!? 並且把焦點轉移到非必須消費與科技類股的財報。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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