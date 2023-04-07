盤中速報 - 華城(1519)急拉2.25%報77.3元，成交6,839張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.25%，07日09:07報77.3元，成交6,839張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲4.71%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌1.1%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,727 張
- 外資買賣超：+651 張
- 投信買賣超：+630 張
- 自營商買賣超：+446 張
- 融資增減：+1,362 張
- 融券增減：-486 張
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投組標的成分
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