盤中速報 - 華城(1519)急拉2.25%報77.3元，成交6,839張

華城(1519-TW)近5分K漲速2.25%，07日09:07報77.3元，成交6,839張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價上漲4.71%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數下跌1.1%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,727 張
  • 外資買賣超：+651 張
  • 投信買賣超：+630 張
  • 自營商買賣超：+446 張
  • 融資增減：+1,362 張
  • 融券增減：-486 張

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