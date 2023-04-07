盤中速報 - 晶豪科(3006)急拉2.05%報84.5元，成交2,544張

晶豪科(3006-TW)近5分K漲速2.05%，07日09:07報84.5元，成交2,544張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶豪科(3006-TW)近5日股價上漲2.77%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.71%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：-416 張
- 投信買賣超：-15 張
- 自營商買賣超：+431 張
- 融資增減：+1,810 張
- 融券增減：+231 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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1760
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