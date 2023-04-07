盤中速報 - 順德(2351)急拉2.26%報138.0元，成交658張

順德(2351-TW)近5分K漲速2.26%，07日09:06報138.0元，成交658張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

順德(2351-TW)近5日股價上漲0.78%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.71%。台灣加權指數下跌0.24%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+526 張
  • 外資買賣超：+1,046 張
  • 投信買賣超：-422 張
  • 自營商買賣超：-98 張
  • 融資增減：-678 張
  • 融券增減：+57 張

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