〈美股盤後〉AI概念股喜漲 Netflix飆超9% 標普觸盤中新高
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-23 05:48
川普就職第二天宣布規模 5,000 億美元的 AI 基建計畫後，資金湧向 AI 概念股，美股週三 (22 日) 連續第三個交易日攀升。
標普 500 指數週三盤中觸及 6,100.81 點的新高，收在 6,086.37 點，略低於歷史收盤高點 (6,090.27)。Netflix 隨財報喜訊而飆超 9%。納斯達克中國金龍指數 (HXC-US) 週三回吐 0.66%。
美國總統川普週二宣布一項重大計畫，由軟銀、OpenAI 和甲骨文 (ORCL-US) 合資成立一家名為「Stargate」(星際之門) 的企業，此舉旨在保持美國在人工智慧 (AI) 研發方面領先中國的領先地位。
「星際之門」將在德州興建大型的 AI 資料中心，以及發電設施，總投資額高達 5,000 億美元。
川普「關稅大刀」近期頻頻亮相，他週三推文指出，俄羅斯經濟正在衰退，點名俄羅斯總統普丁盡快結束近三年、荒謬的俄烏戰爭，否則將對俄國實施高額關稅與制裁。
川普週二稱考慮最快 2 月 1 日對中國輸美商品加徵 10% 的關稅，川普也警告歐盟難逃關稅報復下場，而他上任首日也指出將不晚於 2 月 1 日對墨西哥和加拿大加徵高達 25% 的關稅。
美股週三 (22 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大天王集體收紅。Meta (META-US) 漲 1.14%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.53%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.86%。
費半成分股普遍暖揚。博通 (AVGO-US) 漲 0.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.78%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.37%；德儀 (TXN-US) 漲 0.93%；AMD (AMD-US) 上漲 1.20%；輝達 (NVDA-US) 上漲 4.43%；美光 (MU-US) 跌 0.14%。
台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.06%%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.55%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.14%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.34%。
企業新聞
「星際之門」消息公布後，甲骨文 (ORCL-US) 持續強彈 6.75% 至每股 184.22 美元，躍至歷史新高。
將為「星際之門」供應晶片的輝達 (NVDA-US) 週三隨之走強，收漲 4.43% 至每股 147.07 美元，該漲幅使其市值推至 3.6 兆美元，再次超越蘋果 (AAPL-US)，守穩全球市值王寶座。
該合資企業的其他技術合作夥伴也上漲，其中微軟 (MSFT-US) 上漲 4.13%，Arm (ARM-US) 飛漲 15.93%。
AI 需消耗大量能源來驅動龐大的運算能力，從而增加了對資料中心及其供電所需的電力需求。核電公司 Vistra (VST-US) 走高 0.81%。
AI 伺服器製造商股價也水漲船高，戴爾 (DELL-US) 強升 3.61%。美超微 (SMCI-US) 大漲 4.35%。人工智慧數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 勁揚 5.20%。
此外，串流媒體巨擘 Netflix (NFLX-US) 狂飆 9.69% 至每股 953.99 美元。Netflix 宣布含美國在內等四國調漲費用，同時上季財報繳出亮眼成績單。
三星與 Google 合作開發擴增實境 (AR) 眼鏡，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 收高 0.16% 至每股 198.37 美元。
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 收紅 2.06% 至每股 223.20 美元。台灣嘉南地區 21 日凌晨發生芮氏規模 6.4 地震，台積電指出人員皆安全無虞，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。
嬌生 (JNJ-US) 收低 1.92% 至每股 145.27 美元。嬌生週三盤前公布 2024 會計年度第四季與全年財報，受惠其癌症治療藥物銷售強勁，營收、獲利均強於預期，但財測卻憂喜參半。
華爾街分析
Truist 共同投資長 Keith Lerner 點評：「經濟有彈性、通膨緩和、利率穩定、財報季開局強勁，加上川普 2.0 首日對關稅關注有所克制，這些因素結合在一起為市場提供了堅實的背景，在『星際之門』計畫的支持下，科技正在重新確立其領導地位，該計畫凸顯了 AI 長期順風和變革潛力。」
Wedbush 分析師 Dan Ives 分析：「這是美國大規模人工智慧投資浪潮的開始，我們預計更多大型科技公司將在未來幾週內發布公告，現在是關鍵時刻，預計川普將積極爭取美國更多的 AI 投資，這都是與中國進行更廣泛、高風險博弈的一部分。」
St James Place Management 資深投資專家 Corinne Lord 表示：「最終川普究竟會加徵多少關稅？這才是問題所在，市場仍對未來不確定性感到異常緊張。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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