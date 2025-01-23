宏達電與Google簽2.5億美元XR授權協議 部分研發團隊加入Google

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-23 11:21

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虛擬實境軟硬體整合商宏達電 (2498-TW)(以下簡稱『HTC』) 今 (23) 日宣布與 Google LLC 共同簽署協議，根據該協議，HTC 將收到 Google 所支付的交易價金 2.5 億美元(約新台幣 81.9 億元)，部分 HTC 的 XR 研發團隊成員將加入 Google。在此次協議中，HTC 的 XR 智慧財產權非專屬授權（IP）將授予 Google 使用。在簽署這項協議後，HTC 和 Google 將探討未來的合作機會。

本協議將進一步強化 HTC 在 XR 生態系統持續發展的策略，打造 VIVE 品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台、更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。HTC 將持續投入未來 VIVE XR 全方位解決方案等科技產品的開發，如 VIVE Focus Vision 產品等。

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同時，HTC 將持續構建虛擬實境生態系統，擴展 VIVE 版圖，繼續投入人工智慧和元宇宙帶來的創新與機會，在快速變化的全球經濟環境中，堅持不懈地朝著 VIVERSE 願景前進。

此次協議將協助 Google 實現 Android XR 平台的承諾，加速頭戴式裝置與眼鏡生態系的發展，為推動 XR 產業帶來更多幫助。在 XR 領域擁有創新研發能力的技術團隊成員轉移到 Google 後，此協議也實現 Google 在台灣設立創新與技術基地的重大投資之一。