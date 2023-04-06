盤中速報 - 華城(1519)股價大漲至74.2元，漲幅達7.07%

華城(1519-TW)06日12:07股價上漲4.9元，報74.2元，漲幅7.07%，成交8,048張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價下跌0.29%，台灣加權指數上漲0.62%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-599 張
- 外資買賣超：+202 張
- 投信買賣超：-536 張
- 自營商買賣超：-265 張
- 融資增減：+229 張
- 融券增減：-625 張
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