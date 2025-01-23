星際之門1000億立即到位？馬斯克諷：OpenAI沒錢 軟銀連100億都差得遠了
鉅亨網新聞中心 2025-01-23 09:27
美國總統川普周二 (21 日) 宣布，由軟銀、OpenAI 和甲骨文 (ORCL-US) 合資成立一家名為「Stargate」(星際之門) 的企業，為在美國建設人工智慧（AI）基礎設施，預計將從德州的資料中心計畫開始，參與公司承諾初始投資 1000 億美元，可望在美國創造 10 萬個就業機會，且預計未來四年內總投資額將增加至 5000 億美元。
孫正義將擔任該合資公司的董事長，他表示，合資公司將「立即」投入 1000 億美元，目標是為 OpenAI 建造新的基礎設施，包括資料中心和實體園區。
孫正義表示，初始股權將來自軟銀、OpenAI、甲骨文和阿布達比國家投資者 MGX。軟銀負責融資，OpenAI 則負責營運。
甲骨文股價在周二宣布後就大漲 7%，周三又漲近 7%，收每股 184.22 美元。川普聲稱，該合資企業將「幾乎立即創造超過 10 萬個美國就業機會」，並表示將利用緊急聲明和行政措施來幫助緩解建設項目的壓力。
馬斯克：他們其實沒那麼多錢
然而，在 OpenAI 宣布啟動「星際之門」計畫後，特斯拉 (TSLA-US) 馬斯克隨即質疑，並表示「他們其實沒那麼多錢」。這項評論引發了公眾對該項目所需龐大投資金額的關注。
馬斯克強調，軟銀的融資保障金額遠低於 100 億美元，讓外界對計畫的可行性產生了疑慮。儘管「星際之門」計畫的規劃看似宏偉，但許多用戶對其實際落地的可能性表示擔憂，特別是在投資方是否能夠承擔如此巨額的資金投入，以及晶片產能是否能夠跟上的問題上。
根據 OpenAI 的聲明，計畫的主要合作夥伴包括軟銀、甲骨文和主權基金 MGX，孫正義將擔任董事長，軟銀負責財務，OpenAI 則承擔營運責任。此外，Arm (ARM-US)、微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 和甲骨文也將作為初始技術合作夥伴，共同建構和營運相關運算系統。 OpenAI 也透露，位於德州的第一批 AI 資料中心的擴建工作正在進行中，並正在評估全國各地更多園區的潛在選址。
然而，媒體報告稱，OpenAI 在 2024 年的虧損可能達到 50 億美元，預計到 2026 年虧損將進一步攀升至 140 億美元，這主要是由於大語言模型訓練的高昂成本。在此背景下，馬斯克的評論以及公眾的質疑聲為「星際之門」計畫的未來蒙上了一層陰影，許多人開始關注其實際的資金來源和計畫的可持續性。
儘管面臨質疑，川普和高層強調了人工智慧在醫療等領域的潛在應用，認為這將推動美國經濟成長。隨著各大科技公司競相擴大運算能力，未來的投資與發展將備受關注。
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