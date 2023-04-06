OPEC+意外減產後 沙國調漲5月銷往亞洲原油售價

石油輸出國家組織及伙伴國 (OPEC+) 意外減產幾天過後，沙烏地阿拉伯周三 (5 日) 調漲 5 月銷給亞洲所有客戶的油價，是連續第三個月漲價。

沙烏地阿拉伯國營石油公司 (Saudi Aramco) 把賣到亞洲的阿拉伯輕原油 (Arab Light) 官訂售油價格 (OSP) 每桶提高 30 美分，等於比阿曼 / 杜拜基準報價每桶溢價 2.8 美元。分析師多半已預期沙國會調高 OSP。

OPEC + 宣布 5 月起每日減產 116 萬桶油之後，國際油價周一因 OPEC + 減產一度大漲 8.4%，創逾一年最大漲幅。沙國和俄羅斯都同意減產每日 50 萬桶。此舉讓油市投資人出乎意料，各大機構紛紛提高油價預測，例如高盛認為，油價很快就會回到每桶 100 美元的水準。

交易員和煉油商本周都在等待沙國漲價的消息。一些買家擔心 Aramco 給的配額會減少，因而開始與其他非 OPEC + 供油國洽商，以尋找替代油品。

除了亞洲以外，Aramco 也將銷往美國的 OSP 提高 10 美分，但維持西北歐和地中海地區的 OSP 不變。

瑞銀集團 (UBS) 大宗商品分析師 Giovanni Staunovo 說：「雖然 OPEC + 減產，但這些價格顯示，沙國仍預期亞洲需求強勁。對美國來說，漲價可能導致流入美國的原油變少。」

Aramco 約 60% 原油運往亞洲，大部分根據長期合約出口，每個月審查訂價一次。對該公司來說，中國、日本、南韓、印度是前幾大買家。伊拉克和科威特等產油國經常跟進 Aramco 的定價。

Aramco 5 月還把蕭往亞洲、含硫量較高的阿拉伯中質原油 (Arab Medium) 和重質原油 (Arab Heavy)，分別調漲 30 美分和 50 美分。

阿拉伯重質原油調漲，呼應亞洲對重質原油的需求強勁，因為加工這類原油的新煉油廠 (例如中石化揭陽工廠) 即將上線。

一名駐新加坡的交易商說：「較高的 OSP 無疑會侵蝕煉油廠的利潤率，但關鍵在於沙國的減產是否、以及何時會對長期買家的供應造成影響。」