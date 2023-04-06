〈能源盤後〉市場已消化OPEC減產決議 原油漲跌互現

原油期貨價格周三 (5 日) 收盤漲跌互現，Brent 原油期貨小幅收高，而 WTI 原油則在連續 4 個交易日上漲後小幅收低。

由於石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 周末決議削減石油產量，市場預期供應趨緊，令本周原油價格獲得支撐力。

美國周三公布的經濟數據疲軟，加劇投資人對經濟衰退損害能源需求的擔憂，但一位分析師表示，官方數據顯示美國原油、汽油和蒸餾油供應周數據下降，這「遠非經濟衰退」的表徵。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 10 美分或 0.1%，收於每桶 80.61 美元。

6 月交割 Brent 原油期貨價格上漲 5 美分或近 0.1%，​​收每桶 84.99 美元。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 3%，收每加侖 2.8201 美元，為最近月期貨自去年 10 月以來最高收盤價。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.731 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.3%，收每百萬 Btu 2.155 美元。

原油和石油產品供應下降

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，美國原油出口強勁，加上煉油活動溫和減少，足以抵消強勁反彈的進口，令原油供應量連續第二周下降。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (3/31 止) 美國商業原油庫存減少 370 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存減少 750 萬桶。根據消息來源，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存減少 430 萬桶。

Smith 表示，由於戰略石油儲備 (SPR) 少量釋放到商業庫存，因此縮限原油庫存的下降程度。EIA 數據顯示，SPR 石油庫存為 3.712 億桶，較一周前減少 40 萬桶。

EIA 數據也顯示，上周汽油庫存減少 410 萬桶、蒸餾油庫存減少 360 萬桶。根據調查，分析師先前預期汽油庫存減少 130 萬桶、蒸餾油庫存減少 14 萬桶。

Smith 表示，汽油和蒸餾油的隱含需求增強，這產生更多消耗量，令報告的數據更趨於看漲。

根據 EIA，紐約商品交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周減少 100 萬桶。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 認為，EIA 周三公布的供應數據顯示經濟遠非衰退，但現階段市場對經濟衰退的擔憂似乎壓過了對供應方面的擔憂。

經濟數據與其他驅動力

根據周三公佈的 ADP 國民經濟報告，美國 3 月份私營部門就業人數增加 14.5 萬人，根據《華爾街日報》調查，該數據低於經濟學家預期的新增就業 21 萬人。

美國供應管理協會 (ISM) 的服務業活動指數 3 月份自前月的 55.1% 下降至 51.2%。該指數為美國公司商業狀況的風向標。

由於 OPEC+ 周末宣布 5 月至年底間減產約 116 萬桶 / 日，油價在過去兩個交易日大幅上漲。該決議是在 OPEC + 已減產 200 萬桶 / 日之上擴大的減產規模。此外，俄羅斯先前也已決定到今年年底前減產 50 萬桶 / 日。

DTN 高階市場分析師 Troy Vincent 表示，石油市場已消化 OPEC+ 擴大減產帶來的初步衝擊，但因為時節進入夏季，倘若需求意外偏高，油價仍可能持續走高，但這點是一個「巨大的假設」。

他指出，最近幾個月，汽油需求隨著服務業消費者支出的增加而復甦，但今天公布令人失望的美國 ISM 服務業 PMI 數據，表明美國消費支出可能已經接近極限。

儘管如此，在 OPEC+ 宣布減產後，幾家華爾街銀行"仍上調對原油價格的預測。

ING 分析師認為，OPEC + 擴大減產意味今年稍晚市場供應將更加趨緊，因此預期今年下半年 Brent 原油交易價格將超過每桶 100 美元。

ING 預期今年下半年 Brent 原油均價每桶 101 美元，而第四季 Brent 原油均價為每桶 104 美元。