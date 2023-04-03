OPEC+宣布5月起至年底每天減產116萬桶 市場憂油價將重登100美元

在 OPEC+ 宣布每天減產 116 萬桶後，油價周一 (3 日) 開盤飆升 8%。

受減產消息影響，布蘭特原油期貨目前上漲 5.1% 至每桶 83.95 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 5.2% 至每桶 79.64 美元。

沙烏地阿拉伯宣布，自願減產將從 5 月開始直至 2023 年底，聲稱這是一項意在穩定石油市場的「預防措施」。

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 表示，這是跟進俄羅斯 2023 年底之前每天減產 50 萬桶的決定。

除了沙國減產每天 50 萬桶外，其他成員國也承諾減產：阿聯酋將減產每天 14.4 萬桶，科威特、安曼、伊拉克、阿爾及利亞和哈薩克也將減產。

澳大利亞聯邦銀行分析師達爾 (Vivek Dhar) 在報告中表示：「最大的 OPEC+ 成員國選擇性參與顯示，對減產的遵守可能比過去更強。」

CMC Markets 分析師 Tina Teng 表示：「考慮到中國重新開放和俄羅斯減產是對西方制裁的報復行動，OPEC+ 進一步減產的計畫可能會再次將油價推向 100 美元大關。」

然而，他也指出，降息也可能扭轉通膨下降的趨勢，這將「使央行的利率決策複雜化」。

油價在 3 月跌至 2021 年 12 月以來的最低水平，原因是交易員擔心銀行業崩潰可能會削弱全球經濟成長。

一位分析師表示，OPEC+ 及其盟友希望避免 2008 年的崩盤重演。

Rapidan Energy Group 總裁麥克納利 (Bob McNally) 表示：「它他們正在研究今年下半年走勢，並決定不想重蹈 2008 年的覆轍。」油價在那一年的 6 個月內從 140 美元暴跌至 35 美元。

他補充說，雖然這不是他的基本假設情況，但油價很可能「衝破 100 美元，前提是中國需求在今年下半年回到每天 1600 萬桶，並且如果俄羅斯的供應因為制裁而開始減少。」

他說，「如果它們堅持減產下去，將會超級收緊市場。」

Wood Mackenzie 預測，2023 年中國可能占全球需求復甦的 40%。

然而，部分分析師表示，最新的央行降息將產生比去年更大的影響。

Energy Aspects 創始人 Amrita Sen 他預測油價上看 100 美元，他表示：「大部分減產將由生產達到或超過配額的國家進行，這代表了所宣布的減產中，有更高的比例將轉化為實際供應減少，超過 2022 年 10 月時的減產。」

然而，她認為減產有可能被逆轉，這取決於全球市場壓力的緩解，「我的確相信，如果市場過度收緊、外部問題或衝擊消退，它們將被迫扭轉這種減產趨勢，因此這在今年底之前一切並未定案，但它們會非常明確地捍衛油價底線。」

高盛也發表報告指出，「與去年 10 月的減產不同，全球石油需求動能正在上升，而不是隨著中國強勁復甦而下降。」

高盛表示，這可能會將 2023 年 12 月布蘭特原油價格的預期水平調升 5 美元至每桶 95 美元。