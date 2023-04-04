美頁岩油商難補OPEC+供應缺口 葉倫批減產恐破壞抗通膨努力

分析師和產業人士表示，即使去年的豐厚獲利帶來充裕現金，美國頁岩油商也不太可能透過提高產能來彌補 OPEC + 減產所致的供應缺口。美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周一 (3 日) 批評 OPEC + 的舉動毫無建設性，可能傷害到美國在打擊通膨方面的努力。

目前沒有跡象顯示，石油鑽探商會打破三年來以發放股利和買回庫藏股為優先考量的趨勢，轉向擴大鑽探活動，即使有意這麼做，缺乏優質的井位、人力以及設備，也會限制他們的鑽探能力。

油氣生產商 Ovintiv 執行長 Brendan McCracken 說：「我們在這方面缺乏一致的反應。像我們這樣的市場參與者，多年來藉由經營這些業務來取得獲利並創造自由現金流，這在短期、長期內都不會改變。」

目前美國產油量增幅只有不到 2020 年的一半，總產量也還沒回到疫情前的水準。主要人士表示，美國成長最快的頁岩油田二疊紀盆地，今年日產量預估只會成長 50 萬桶左右，不到 OPEC + 宣布額外減產幅度的一半。

Aptus Capital Advisors 基金經理 Joseph Sykora 表示：「OPEC 和頁岩油現在更像是一個團隊，雙方都有供應紀律，長期而言，這確實為油價提供支撐。」

這種情況和過去十年的多數時間形成鮮明對比，當時美國頁岩油商利用廉價資金和新興的水力壓裂技術來開發油田，被 OPEC 視為眼中釘。

然而，就算美國產油量激增，對於公司股東來說也沒什麼吸引力，因為在開發新油井的過程中，企業往往會面臨大量負債。

無論如何，就算美國頁岩油業者願意，他們也無法像 OPEC + 那樣隨便打開水龍頭，因為除了成本通膨以外，人力資源的可用性也是阻礙之一，Pickering Energy Partners 創辦人兼投資長 Dan Pickering 也認為，根據短期價格波動所做出的預算決策，不太可能獲得股東的認同。

葉倫批評 OPEC + 減產

美國財長葉倫 (圖: REUTERS/TPG)

石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 周日 (2 日) 意外宣布減產後，美國財政部長葉倫批評此舉毫幫助，且有可能破壞美國為了降低通膨所付出的努力。

葉倫周一 (3 日) 在耶魯大學的一場活動上表示：「OPEC 的決定令人感到遺憾。我還不確定油價會受到什麼樣的影響，我們需要一段時間才能評估這一點。」

葉倫並表示，減產可能導致未來必須重新評估對俄羅斯石油設立的價格上限，但她也說，目前還沒有必要進行調整。