OPEC+意外減產 高盛上調油價預估

在石油輸出國家組織及其盟友國 (OPEC+) 意外宣布將進一步削減石油產量後，高盛上調了對布蘭特原油期貨價格的預測。

高盛分析師週日 (2 日) 在一份報告中表示，將 2023 年 12 月布蘭特原油價格預測上調了 5 美元至每桶 95 美元，同時也將 2024 年 12 月的油價預測上調了 3 美元至每桶 100 美元。

此外，高盛也在報告中將 OPEC + 的 2023 年底石油產量預測下調至每日 110 萬桶。

高盛分析師表示，OPEC + 減產令人意外，但該決定反映了重要的經濟和可能的政治考慮。該行估計，OPEC + 減產可能會提振油價 7%，從而提高沙烏地阿拉伯和 OPEC+ 的石油收入。

高盛能源經濟學家 Daan Struyven 指出，OPEC 在市場上的定價權正在增強。由於俄羅斯正遭到制裁，美國生產商則保持觀望，這為價格上漲留下了更多空間，而不會過多損害 OPEC 的需求。

高盛大宗商品研究部負責人 Jeff Currie 曾表示，「非常有信心」未來 12-18 個月油價會再次飆升。隨著石油庫存下降且貨幣供應穩定，高盛仍預估原油價格將在今年第四季觸及每桶 100 美元。

不只是對油價，高盛對包括黃金在內的大宗商品未來走勢都抱有樂觀預期。該行預料，標普高盛商品指數 (S&P GSCI) 未來 12 個月的回報率將超過 31%，並且表示「大宗商品短缺的情況將在 2023 年變得更加普遍」。

立石油交易商 Vitol Group 執行長 Russell Hardy 曾預估，今年下半年油價可能達到每桶 90 美元至 100 美元的區間。2023 年全球石油需求，將比 2022 年增加每日 220 萬桶。

Hardy 指出，在柴油、石腦油和液化石油氣 (LPG) 需求激增的推動下，2023 年全球石油需求，將比 2022 年增加每日 220 萬桶，這將是創紀錄的需求水準。「現實情況是供應方面沒有太多空間，因此反彈的潛力肯定存在。」