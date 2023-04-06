印度進口創紀錄俄羅斯石油 從而出口更多油品至歐洲

根據 Kpler 和 Vortexa 的初步船舶追蹤數據顯示，在歐洲實施俄油禁運的背景下，2022-23 財年，印度從俄羅斯進口的原油數量創下歷史新高，另一方面，卻也幫助印度煉油廠，增加了對歐洲的柴油和航空燃料出口。

由於能取得相對廉價的俄羅斯原油，提高了印度煉油廠的產量和利潤，使他們能夠向歐洲出口具有競爭力的成品油，並獲得更大的市場份額。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，印度一直以折扣價購買俄羅斯石油，1 月的報告顯示，印度購買了創紀錄數量的俄羅斯石油，2022 年的進口量是前一年的 33 倍之多。

此後這一數字繼續上升，在 3 月份，印度從俄羅斯進口的原油量連續第七個月上升，在本財年結束時首次取代伊拉克，成為印度最大的原油供應國。

雖然俄羅斯的旗艦級烏拉爾原油占印度採購的大部分，但印度煉油廠也從俄羅斯遠東和北極地區進口其他輕質原油，如 Sokol、Arco、Novy Port 和 ESPO 混合油。無論如何，這都幫助了印度的煉油廠，使他們能夠有競爭力地向歐洲出口精煉產品。

Kpler 和 Vortexa 的數據顯示，由於歐洲禁止俄羅斯產品進入，印度對歐洲大陸的柴油出口在上一財年增長了 12-16%，達到每日 15-16.7 萬桶。這約占印度柴油出口總額的 30%，高於一年前的 21-24%。

Kpler 數據顯示，印度柴油的主要歐洲買家是法國、土耳其、比利時和荷蘭。

另外，2022/23 年度銷往歐洲的航空燃料，占印度航空燃料出口的約 50%，即約每日 7-7.5 萬桶，比前一年增加每日 4-4.2 萬桶。