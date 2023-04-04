蓋拉格將率團訪問蘋果庫克等商界領袖 討論中國議題

美國眾議院新成立的「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格 (Mike Gallagher) 本週三 (5 日) 起將率團前往加州，蘋果執行長庫克和迪士尼執行長艾格 (Robert Iger) 在內的科技和媒體高層會面，討論與中國有關的議題。

該委員會發言人週一 (3 日) 證實，蓋拉格週三將帶領數十位跨黨派議員，前往加州進行為期三天的訪問，首站訪問地是好萊塢。

蓋拉格一眾人將與迪士尼執行長艾格、製作人、編劇和前電影公司高層共進晚餐。消息人士稱，迪士尼 (DIS-US) 團隊過去都曾在中國與其市場高層有過密切接觸與合作，委員會希望他們分享所見所聞。

蓋拉格先前曾表示，希望艾格和科技巨頭高層在該委員會面前作證。

消息人士透露，這此訪問對該委員會來說是一個機會，可以向商界領袖了解現況，也可以讓這些領袖分享公司對中國業務的擔憂和願景。委員會希望向企業施壓，使它們的供應鏈足夠多樣化，這樣這些美企就不會過度依賴中國，並確保產品沒有支持強迫勞動。

蓋拉格將率團訪問 Google、微軟和蘋果等商界領袖 討論中國議題 (圖：shutterstock)

該委員會本週四和週五將前往矽谷討論稀土礦產、人工智慧 (AI) 和中國新興技術戰略等議題，消息人士透露，該委員會與微軟 (MSFT-US)、Google (GOOGL-US)、Scale AI 和 Palantir (PLTR-US) 高層將在一場午餐餐敘上商討對中國戰略競爭的攻防方式。

消息人士稱，來自 Andreesen Horowitz、Khosla Ventures 和 SV Angel 等十多家風投公司高層將在矽谷參加晚宴。

此次訪問凸顯，科技公司和好萊塢高層不得不平衡美國和中國的利益關係，庫克有意將供應鏈多元化之際，他在上月前往中國出席中國發展高層論壇 2023 年年會時稱，在過去 30 年裡，蘋果 (AAPL-US) 與中國共同成長，是共生關係。中國是蘋果的重要市場，大中華區占該公司總銷售約兩成。

過去好萊塢電影很在乎中國市場，甚至為了討好中國觀眾，可能連劇情也會修改，中國在新冠疫情開始後，由於美中兩國下滑的關係加上中國嚴格的審查機制，中國不允許迪士尼電影在中國上映，雖然之後開始陸續解封。

迪士尼曾表示：「我們很有信心，即使沒有中國，也不會妨礙我們的成功。」這句話的底氣在於，《蜘蛛人：無家日》在 2021 年 12 月就算沒在中國上映，但短短半個月就登上全球票房第一。《奇異博士 2》去年 5 月在全球上映，首週就進帳 4.5 億美元，刷新年度票房紀錄，顯示沒有中國市場，迪士尼電影依舊賺翻。