郭明錤示警：蘋果鏡頭訂單Q2預期年衰退35–40%

天風國際證券分析師郭明錤週四 (30 日) 預測，蘋果鏡頭訂單第二季預估較去年同期衰退 35–40%。

郭明錤推文提到，他先前預期的 iPhone 14 Pro 系列零組件和鏡頭庫存風險正發生中。以大立光的 2 月營收為例，因工作天數較多，但營收卻月減 21%，凸顯這是一個值得關注的警訊。

郭明錤警示，蘋果的鏡頭訂單在今年第二季相當疲弱，預期季減率達 35–40%，高於組裝與部分零組件預估的季減率 30–35%。與去年同期相較，也呈現顯著衰退。

(圖片：翻攝 appleinsider)

蘋果 (AAPL-US) 今年下半年最高階新款 iPhone 15 (15 Pro Max 或 15 Ultra) 將配備潛望鏡，郭明錤點評，大立光 (3008-TW) 為今年 iPhone 15 Pro Max 的潛望鏡相機的獨家鏡頭供應商，市場有高估潛望鏡對玉晶光 (3406-TW) 今年下半年和明年上半年營收與利潤的疑慮。

郭明錤稱，大立光出貨潛望鏡相機鏡頭 (包含稜鏡) 的單價約為 4 美元，顯著低於市場共識的 4.5–5 美元以上。值得注意的是，這樣的價格，代表大立光無法從潛望鏡的相機鏡頭中獲利。

郭明錤還預測，玉晶光將自 iPhone 16 開始供應潛望鏡的鏡頭，屆時該零組件的價格將會更低，這不利鏡頭供應商。