〈紐約匯市〉經濟數據疲軟 美元由升轉貶 OPEC+減產利好商品貨幣

美元指數周一 (3 日) 下跌，回吐稍早全球主要產油國宣布意外減產後的升幅，因最新製造業數據顯示美國經濟持續放緩，為聯準會 (Fed) 升息循環逼近尾聲的論點提供進一步支持。減產消息則激勵挪威克朗、加元等商品貨幣攀高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.41%，至 102.09。

石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 周日 (2 日) 宣布削減產量目標，5 月起每日將額外減產約 116 萬桶，預估將實施至年底，消息帶動油價走高，美元起初上揚，尾盤轉跌。

經濟數據方面，因新訂單萎縮，美國周一公布 3 月 ISM 製造業指數降至 46.3，是近三年來最低水平。此外，繼 1 月增長 0.4% 後，美國 2 月營建支出月減 0.1%。

凱投宏觀 (Capital Economics) 副首席經濟學家 Andrew Hunter 表示，近期調查表明，即使近月來核心商品物價漲勢強勁，製造業的潛在通膨壓力仍持續消散，整體而言，預估廣泛經濟很快將隨著製造業步入衰退。

在美國公布一系列經濟數據後，美元指數擴大貶幅。聯邦資金期貨價格顯示，聯準會 (Fed)5 月再度升息 1 碼的機率目前約為 60%，低於數據公布前的 65%，期貨交易員也將 6 月暫停升息、12 月降息的可能性納入考量。

豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示：「我們可能在年中的某個時候看到美元觸頂，這是基於一項論點，即通膨高峰代表著 Fed 達到利率高峰，而這也意味著美元觸頂，但我們很可能會比原先預期還要更快看到這件事發生。」

對油價走勢敏感的挪威克朗和加幣雙雙走高，挪威克朗勁揚 1.7%，至 10.2834 克朗兌 1 美元，加幣則升逾 0.6%，至 1.3427 加元兌 1 美元，為近七周新高。加拿大和挪威均為主要產油國。

澳幣大漲 1.4% 至 0.6780 美元，觸一個月高點。澳洲央行 (RBA) 將在周二召開利率會議，市場認為本次會議暫停升息的可能性約為 85%。

歐元上漲 0.60% 至 1.0902 美元。在上周五公布歐元區核心物價加速成長後，交易員預期歐洲央行 (ECB) 年底前還將升息約 60 個基點。

其他貨幣方面，英鎊升約 0.65% 至 1.2413 美元，繼續徘徊在兩個月高點附近。美元兌日元跌近 0.3% 至 132.41 日元，美元兌瑞郎也跌逾 0.2% 至 0.9126 瑞郎。

在推特上的藍鳥標誌突然換成狗狗幣的柴犬表情圖像後，狗狗幣周一狂飆逾 30%，突破 0.10 美元。去年底成為推特老闆的特斯拉執行長馬斯克是狗狗幣的長期擁護者。

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