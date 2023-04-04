〈美股盤後〉美製造業萎縮超預期 能源股強漲 道瓊收紅近330點

美國 3 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 持續下滑， 石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 意外減產，美股週一 (3 日) 漲跌互見，能源股隨油價一同飆升，特斯拉暴跌逾 6%。道瓊收紅近 330 點， 標普微漲 0.37%，延續第四個交易日升勢，那指收黑近 0.3%，費半挫跌近 0.95%。

數據方面，美國供應管理協會 (ISM) 週一公布，3 月製造業 PMI 指數由 2 月的 47.7 跌至 46.3，低於市場預期的 47.5，創 2020 年 5 月以來最低，連續第五個月呈現萎縮，反映經濟、通膨及就業降溫。

政經消息，市場週一突然飛出一隻天黑鵝，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 意外宣布 5 月開始每日減產超過 116 萬桶，放棄此前將保持供應穩定的保證，分析師預料此舉將推高全球油價，並給全球經濟帶來新的風險。

被視為「超級鷹派」的聖路易聯準銀行總裁布拉德稱，油價飆升可能使聯準會對抗通膨任務更具挑戰性，是否會產生持久性的影響是一個懸而未決的問題。

美國財政部長葉倫指出，在全球通膨已經很高的情況下，OPEC+ 減產提高了經濟不確定性。白宮國安會議發言人柯比 (John Kirby) 則稱 ，美方認為石油減產是不明智的決定。

曾精準預言 2008 年金融海嘯的「末日博士」羅比尼週一受訪時提到，美國正處於高通膨和高負債經濟壓力下，債務危機會出現停滯性通膨，呼籲投資人為股市為崩跌 30% 做好準備。

中國偵察氣球事件出現最新發展，美國國家廣播公司 (NBC) 週一報導，美國多位官員透露，「中國間諜氣球」可搜集美國軍事據點情報，並且即時傳回給北京當局，而且這類氣球的自毀機制完整。

美股週一 (3 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 7 大板塊走高，能源領軍，醫療保健和材料也表現不俗，但房地產、非必需消費品、公用事業、資訊科技等 4 大板塊盡數收低。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.85%；Meta (META-US) 上漲 0.53%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.77%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.61%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.37%。

道瓊成分股逾半強升。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 4.16%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 2.54%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 4.57%；Nike (NKE-US) 跌 0.79%；Salesforce (CRM-US) 下跌 1.65%。

費半成分股普遍收黑。美光 (MU-US) 下跌 1.21%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.68%；AMD (AMD-US) 下跌 1.48%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.42%；德儀 (TXN-US) 跌 0.99%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.23%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.63%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.11%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.66%。

企業新聞

速食龍頭麥當勞 (MCD-US) 收紅 0.90% 至每股 282.14 美元。美企裁員潮一波又一波，麥當勞近期內部信指出，美國辦公室本週暫關，員工將於本週一至週三居家辦公，靜候有關人事變動的關鍵決定。

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 狂瀉 6.12% 至每股 194.77 美元，跌破 200 美元大關。特斯拉年初降價衝銷量奏效，特斯拉上週末公布第一季交車量達 42 萬 2875 輛，創新高紀錄，不過，與去年第四季相比，季度成長僅 4%，華爾街對特斯拉獲利感到憂心。Bernstein 分析師預測，特斯拉今年或明年將需要進一步降價來實現銷量目標，這逐漸對利潤率構成壓力。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.77% 至每股 166.17 美元。外媒週一引述消息人士報導，蘋果正在其零售團隊中進行裁員，具體人數不詳，為該公司自去年開始緊縮開支以來首次內部裁員。

經濟數據

美國 3 月 ISM 製造業 PMI 指數報 46.3 ，預估 47.5，前值 47.7

美國 3 月 ISM 製造業就業指數報 46.9，預估 50.0，前值 49.1

華爾街分析

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 表示：「ISM 製造業報告的主要收穫是就業市場正在放緩，這應該會讓聯準會降低通膨的壓力有所減輕。」

Murphy & Sylvest Wealth Management 高級財富經理兼市場策略師 Paul Nolte 稱：「聯準會依賴經濟數據意味著兩件事，首先，每個數據都很重要，其次，他們對經濟沒有真正的長期計畫，意味著投資人只能根據最新的經濟數據來猜測聯準會將採取什麼行動，這引發市場劇烈波動。」

富國銀行股票策略主管 Chris Harvey 預測：「隨著經濟越來越可能走向衰退，即將到來的財報季可能令投資人備感艱辛，過去幾季，我們一直看到企業獲利空間受到壓縮，在這個時期，如果企業不能實現盈利，股價就會承壓。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主