〈能源盤後〉俄減產在即 交易者權衡供需前景 本周原油逆轉收高

原油期貨價格周五 (24 日) 上漲，係因俄羅斯將展開減產，投資者權衡供應前景以及中國需求前景，令原油獲得得支撐力。WTI 原油期貨價格較一年前俄羅斯入侵烏克蘭前的水準低約 17%。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 93 美分或 1.2%，收於每桶 76.32 美元，自周四止跌後，本周見漲 0.3%。

4 月交割 Brent 期貨價格上漲 95 美分或 1.2％​​，收每桶 83.16 美元，本周上漲 0.2%。

5 月交割 Brent 期貨價格上漲 87 美分或 1.1%​​，收每桶 82.82 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 2.359 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.3%，收每加侖 2.796 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格上漲 5.9%，收每百萬 Btu 2.451 美元，本周上漲 7.7%。

市場驅動力

隨著俄羅斯供應持續流入市場，原油價格已下跌，但俄羅斯計劃 3 月起每日減產 50 萬桶，因應西方國家進一步的限價和制裁措施。

與此同時，能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (2/17 止) 美國原油庫存增加 760 萬桶。

然而，德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 周五報告指出，俄羅斯兩大公司已宣布 3 月起減少出口的計畫，雖然部分可能是為了因應低價。

「如果有越來越多的跡象表明這可能發生，且國際能源署 (IEA) 對俄羅斯產量下降的看法被證實是正確的，那麼油價可能會被推高。」她寫道。

與此同時，Lambrecht 表示，中美兩大市場的採購經理人指數 (PMI) 略有好轉，應會對石油增添支持力。

根據油田服務公司貝克休斯的數據，本周美國石油鑽井平台數量減少 7 座至 600 座。天然氣鑽井平台保持不變，為 151 座，雜項鑽井平台穩定在 2 座。與去年同期相比，石油鑽井平台數量上升 78 台，天然氣鑽機上升 24 台，雜項鑽機上升 1 台。