盤中速報 - 群聯(8299)急拉2.04%報399.5元，成交2,600張

群聯(8299-TW)近5分K漲速2.04%，31日09:39報399.5元，成交2,600張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

群聯(8299-TW)近5日股價上漲4.52%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.76%。櫃買指數下跌0.18%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,837 張
  • 外資買賣超：+134 張
  • 投信買賣超：+1,335 張
  • 自營商買賣超：+368 張
  • 融資增減：+152 張
  • 融券增減：+15 張

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