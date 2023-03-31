盤中速報 - 群聯(8299)急拉2.04%報399.5元，成交2,600張

群聯(8299-TW)近5分K漲速2.04%，31日09:39報399.5元，成交2,600張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
群聯(8299-TW)近5日股價上漲4.52%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌1.76%。櫃買指數下跌0.18%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,837 張
- 外資買賣超：+134 張
- 投信買賣超：+1,335 張
- 自營商買賣超：+368 張
- 融資增減：+152 張
- 融券增減：+15 張
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