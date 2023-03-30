盤中速報 - 群聯(8299)股價大漲至388.0元，漲幅達7.03%

群聯(8299-TW)30日10:12股價上漲25.5元，報388.0元，漲幅7.03%，成交3,253張。

群聯(8299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。

近5日股價上漲0.55%，櫃買指數下跌0.49%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,318 張
  • 外資買賣超：+607 張
  • 投信買賣超：+754 張
  • 自營商買賣超：-43 張
  • 融資增減：+243 張
  • 融券增減：-150 張

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