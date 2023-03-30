鉅亨美股雷達：英特爾新伺服器晶片將提早現身 特斯拉Q1表現有望創下史上最佳

美股重要看點：

美今日將公布 Q4 GDP、失業金等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.568%。美股期貨週四 (30 日) 上升，道瓊期貨漲 0.62%，標普 500 期貨漲 0.60%，那斯達克 100 期貨漲 0.51%。

隨著近期銀行業危機引發的市場動盪漸趨平穩，投資人焦點轉向當前經濟狀況。儘管最近一系列銀行倒閉震撼市場，聯準會已自去年 3 月將聯邦資金利率從近乎零上調至 4.75% 至 5% 的目標區間。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在與美國議員的一次私人會議上表示，政策制定者最新預測顯示，他們預計還會升息一次。

最新利率點狀圖顯示，18 名聯準會決策官員中，有 7 人認為年底利率將達到 5.1%，等於向市場暗示，聯準會只剩下升息 1 碼。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測，聯準會在 5 月會議暫停升息的機率為 56.4%，再升息 1 碼至 5%-5.25% 的機率則有 43.6%。

銀行業的動盪導致 Fed) 的貨幣政策路徑變得模糊，並使經濟前景惡化。以 Savita Subramanian 為首的美國銀行策略師認為，堅守「現金為王」(cash is king) 可能是今年的致勝戰略。

策略師指出，短期之內，現金可作為標普 500 指數的有力替代品。該行認為，標普 500 指數的短期上行空間有限，當前水平與 4000 點的年底目標水準相距不遠，現金提供的報酬率則有 5%。

美銀表示，近年來投資人的注意力已明顯轉向短期資產，當日到期選擇權 (zero-day-to-expiration options) 現在占標普 500 指數期權總交易量將近一半，這在 10 年前還不到 5%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 Q4 GDP 季增年率終值 (%)，預估 2.7，前值 2.7

美國 Q4 PCE 物價指數年化季率終值 (%)，前值 4.3

美國 Q4 消費者支出年化季率終值 (%)，前值 1.4

美國上週初領失業金人數 (萬)，前值 19.1

美國上週續領失業金人數 (萬)，前值 169.4

重要個股動態：

英特爾 (Intel) 周三 (29 日) 大漲逾 7%，本月迄今漲幅累計超過 25%，可望創下 22 年來最大漲幅。該公司當天宣布，新款伺服器晶片產品將比預期提早發布，盼藉此扭轉在關鍵產品市占率持續遭超微 (AMD) 侵蝕的現況。

根據資料中心和人工智慧集團負責人莉薇拉 (Sandra Rivera)，針對資料中心客戶設計的第一款節能晶片 Sierra Forest 正在發送樣品給客戶的階段，預定 2024 上半年交貨。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

相較於去年的慘烈表現，特斯拉 (TSLA-US) 今年開局強勁，第一季市值猛增逾 2000 億美元，有機會寫下歷年同期最佳單季表現。

道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data) 顯示，今年迄今，特斯拉股價已飆升 54%，有望創下 2020 年第四季以來最大單季漲幅，且若能延續強勁漲勢，本季將是特斯拉有紀錄以來表現第七好的季度，也是史上最佳的第一季。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

隨著人工智慧 (AI) 技術風潮崛起，繪圖晶片設計大廠輝達 (NVDA-US) 也搭上了順風車，今年迄今市值來到 6716.18 億美元，一躍成為美國市值第 5 大上市企業。有分析師表示，除了 AI 晶片外，該公司的軟體事業也不容小覷。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 在週三 (29 日) 將輝達的目標價從 275 美元上調至 300 美元，並重申了「增持」評級。