英特爾新伺服器晶片將提早現身 股價飛升本月已漲逾25%

英特爾 (Intel) 周三 (29 日) 大漲逾 7%，本月迄今漲幅累計超過 25%，可望創下 22 年來最大漲幅。該公司當天宣布，新款伺服器晶片產品將比預期提早發布，盼藉此扭轉在關鍵產品市占率持續遭超微 (AMD) 侵蝕的現況。

英特爾在投資人會議中大談資料中心的發展路線圖，其中某些產品時間點提前。

根據資料中心和人工智慧集團負責人莉薇拉 (Sandra Rivera)，針對資料中心客戶設計的第一款節能晶片 Sierra Forest 正在發送樣品給客戶的階段，預定 2024 上半年交貨。

先前因英特爾用於資料中心的最強大第四代 Xeon 處理器 Sapphire Rapids 延遲，讓超微有迎頭趕上的時間。根據莉薇拉，第五代 Xeon 處理器 Emerald Rapids 預定今年底交貨，下一代 Granite Rapids 正在客戶測試階段，將於 Sierra Forest 發表後的隔年交貨。

莉薇拉並預告，下一代節能晶片 Clearwater Forest 將在 2025 年面世，此晶片將以英特爾計劃達成領導地位的 18A 製程節點製造。該公司把小於 2 奈米的製程節點，命名為 Intel 20A 和 Intel 18A。

SIG Susquehanna 金融集團分析師 Christopher Rolland 認為，Clearwater Forest 晶片是最重要的進展，代表英特爾已經達到他們預定的路線圖、甚至超前。他本月稍早把英特爾投資建議評等從負面提升為中性，目標價 26 美元。

英特爾 (INTC-US) 終場大漲 7.6% 至每股 31.52 美元。整個半導體市場也因美光 (Micron) 財測顯示最糟時期可能已過而勁揚，費城半導體指數上漲 3.3%，超微 (AMD-US) 上漲 1.6% 至每股 96.09 美元，美光 (MU-US) 漲 7.2% 至每股 63.54 美元。

英特爾股價一個月來走勢

英特爾本月迄今漲幅也因此擴大到 25.7%，有望創下 2001 年 11 月以來最佳單月成績，當時的漲幅是 33.7%。費半本月迄今上漲 6%，道瓊下跌 0.2%，標普 500 指數則漲 1%。

伺服器領域是英特爾獲利最豐厚的領域之一，但市占流向超微，加上亞馬遜 AWS 在內的一些客戶開始製造自家產品取代英特爾晶片，都成為挑戰。研調公司 IDC 統計，英特爾在個人電腦 (PC) 和伺服器處理晶片市場，雖然仍以超過 70% 占有率領先，但從 2017 年的超過 90% 下滑。

其他分析師看法

由於生成式人工智慧 (generative AI) 可能提高對新晶片的需求，英特爾此時推進資料中心業務格外重要。莉薇拉認為，大型語言模型的轉折點已到，將驅動加速運算的需求。

Everscore ISI 的 CJ Muse 等分析師說，英特爾公布的路線圖進展令人振奮，雖然執行風險仍存在，他們維持等同大盤的評級，目標價為 30 美元。

其他分析師則有質疑聲音。Berstein 的 Stacy Rasgon 表示，情況沒有變糟不代表勝利，英特爾對整體潛在市場 (TAM) 過於樂觀。她維持不如大盤的評級，以及 20 美元目標價。