【袁志峰專欄】港股走勢良好，可趁低買入

今日推介 - 建設銀行 (939, $5.1), 目標價 $5.5, 止損價 $4.9

1) 股市前景

周三港股繼續上揚，成交顯著增加，計劃重組業務的阿里 (9988) 漲逾 12%，為表現最佳藍籌，貢獻近一半恒指升幅。南向資金維持大額淨買入，主要吸納騰訊 (700) 及美團(3690)。恒指技術走勢良好，短線有上升空間，阻力位於 20800 點，可趁低買入。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 564 點，早段漲幅擴大至 653 點，隨後反覆回落，午後漲幅曾收窄至 323 點，收報 20192 點，升 407 點或 2.1%。成交額按日增 38% 至 1464 億元，2 月份日均成交額 1182 億元。港股通南向資金淨買入約 31 億元，騰訊 (700)、美團(3690) 及工商銀行 (1398) 錄得 11.9、7.1 及 4.2 億元淨買入，盈富基金 (2800)、恒生國指 ETF(2828) 及南方恒生科指 ETF(3033)錄得 4.6、4.5 及 4.4 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入 644 億元，2 月淨買入 82 億元。

恒指升 2.1%，藍籌股 50 升 25 跌 1 持平。阿里 (9988) 及碧桂園服務 (6098) 漲逾 12% 及 6%，為表現最佳藍籌。阿里健康 (241)、華潤萬象生活(1209) 及康師傅 (322) 升 5%。 舜宇光學 (2382)、新奥能源(2688) 及比亞迪 (1211) 升逾 3%。李寧 (2331)、港交所(388)、創科實業(669)、信義光能(968) 及中海油 (883) 升逾 2%。翰森製藥 (3692)、申洲國際(2313) 及周大福 (1929) 跌逾 1%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指升 2.5%，收報 4246 點，成份股 24 升 6 跌。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700)、京東(9618)、快手(1024) 及百度 (9888) 升逾 1%， 美團 (3690) 升 4%，阿里 (9988) 漲逾 12%，為表現最佳成份股。阿里健康 (241) 及理想汽車 (2015) 升逾 5% 及 4%。微博 (9898)、小鵬汽車(9868)、閱文集團(772)、萬國數據(9698) 及金山軟件 (3888) 升逾 3%。比亞迪電子 (285) 跌逾 3%，為表現最差成份股。眾安在線 (6060) 及商湯 (20) 跌逾 2%。

板塊方面，電動車及光伏股跑贏大市，漲幅居前。協鑫科技 (3800) 及福萊特玻璃 (6865) 升逾 6% 及 3%。基建及航運股逆市下跌。中交建 (1800)、中國中鐵(390) 及中國鐵建 (1186) 皆跌 3%。

周三上証指數高開 0.25%，已接近全日高位，早段曾倒跌 0.5%，隨後收復失地，午後窄幅震盪，收報 3240.06 點，跌 0.2%。深証成指升 0.1%，科創 50 指數升 2.3%。滬深兩市總成交約 9800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 200 億元。滬深股通北向交易淨買入約 43 億元，3 月以來累積淨買入 290 億元，2 月淨買入 93 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

印尼媒體報道，東盟 (ASEAN) 下屬金融機構的代表們開始商討放棄使用美元、歐羅、日圓、英鎊，轉而使用本地區貨幣結算。報道指，預計依靠新的貨幣政策，東盟各成員國將會更好的解決經濟問題，通過使用本地貨幣，可以幫助東盟成員國減少對主流貨幣的依賴。(信報)

4) 個股訊息

郵儲銀行 (1658) 公布非公開發行 A 股報告書，以每股發行價 6.64 元(人民幣 ‧ 下同)，募集資金總額約 450 億元，由中國移動集團以現金方式全額認購。在非公開發行完成後，中國移動集團入股比例 6.83%，成為該行 5% 以上股東；未參與本次認購的郵政集團持股比例降低為 62.78%。(信報)

中海油 (883) 公布，截至去年 12 月底止年度盈利 1417 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.02 倍，每股盈利 3.03 元，派末期息 0.75 港元。期內，收入 4222.3 億元，按年升 71.6%。其中，油氣銷售收入 3529.56 億元，按年增長 58.9%。(信報)

中石油 (857) 公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利 1493.8 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增長 62.1%。每股基本盈利 0.82 元，末期息派 0.22 元。期內，營業收入 3.24 萬億元，按年上升 23.9%，主要由於集團大部分油氣產品價格上漲。(信報)

中國人壽 (2628) 公布截至去年底止年度業績，股東應佔溢利 320.8 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 36.8%，每股盈利 1.14 元，派末期息每股 0.49 元。期內，收入合計 8043.88 億元，按年下跌 2.5%。(信報)

快手 (1024) 截至去年底止年度股東應佔虧損 136.9 億元(人民幣 ‧ 下同)，2021 年度同期虧損為 780.7 億元。每股基本虧損 3.22 元，不派末期息。期內，收入 941.8 億元，按年上升 16.2%。(信報)



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