特斯拉今年市值猛增逾2000億美元 有望寫史上最佳開局

相較於去年的慘烈表現，特斯拉 (TSLA-US) 今年開局強勁，第一季市值猛增逾 2000 億美元，有機會寫下歷年同期最佳單季表現。

道瓊市場數據 (Dow Jones Market Data) 顯示，今年迄今，特斯拉股價已飆升 54%，有望創下 2020 年第四季以來最大單季漲幅，且若能延續強勁漲勢，本季將是特斯拉有紀錄以來表現第七好的季度，也是史上最佳的第一季。

對特斯拉來說，去年是令人失望的一年，其股價崩跌近三分之二，創下有紀錄以來最糟的年度表現，也是該公司自 2010 年上市以來第二次年線收黑。

然而，受強勁漲勢帶動，特斯拉目前市值已從去年底的 3890 億美元膨脹至 5930 億美元，在對經濟和市場前景更樂觀的情況下，投資人今年稍早再度湧入以成長為導向的科技股。

特斯拉還受惠於一些公司特有的因素，包含宣布降價、管理層對需求趨勢的樂觀看法，以及對馬斯克收購推特的關注度下滑等。

特斯拉曾在 1 月下旬的某一周創下近十年來最佳單周表現，主要受惠於強勁的第四季財報，馬斯克也在財報電話會議上向股東表現，市場對特斯拉的需求仍遠遠高於生產。

摩根士丹利一位分析師當時認為，特斯拉 1 月的降價行動，可望引發「大通縮」(great deflation)，這將有利於電動車產業。

展望未來，RBC Capital Markets 分析師 Tom Narayan 預期，特斯拉今年第一季的交車表現仍將保持強勁，他將交車預期自原先的 41.8 萬輛調升至 44.5 萬輛，稱中國的生產和銷售數據穩健，3 月前幾周的美國銷售數據也很強勁，這種情況料將延續下去。

根據 FactSet 共識預期，分析師預測特斯拉第一季交車量為 43.2 萬輛。