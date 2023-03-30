英特爾：Sierra Forest晶片將於2024年上半年交付

美國晶片巨擘英特爾周三（29 日）表示，其針對資料中心客戶的首款專注節能的 Sierra Forest 晶片將於明年上半年交付，同時也概述此前推遲晶片發布時間表。

英特爾資料中心和人工智慧集團負責人莉薇拉（Sandra Rivera）表示：「這是充滿挑戰的幾年，因為公司推出許多創新但也充滿複雜性，產品的發布日期延後了。」

根據調研公司 IDC 統計英特爾仍在個人電腦（PC）和伺服器處理晶片市場占據主導地位，市占率逾 70%，但該比例遠低 2017 年的 90% 以上。

英特爾用於資料中心的最強大第四代 Xeon 處理器 Sapphire Rapids 面臨延遲，給了競爭對手超微 (AMD-US) 迎頭趕上的時間。但莉薇拉表示，英特爾的路線圖正在步入正軌，而且正在達到公司所有關鍵工程的里程碑。

她補充說，第五代 Xeon 處理器 Emerald Rapids 有望在今年年底交付，而客戶目前正在測試的下一代 Granite Rapids 將在 Sierra Forest 發布後的隔年交付。此外，她還預告下一代節能晶片 Clearwater Forest 會在 2025 年上市。

莉薇拉說，英特爾還在致力打造用 256 片晶片建立的 Intel Developer Cloud 以及用 512 片 Gaudi 晶片打造的人工智慧，讓開發人員用來訓練和運作新模型。人工智慧新創公司 Hugging Face 和 Stable Diffusion 已經開始在使用英特爾的晶片。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 盤中股價上漲 7.34%，每股暫報 31.44 美元。