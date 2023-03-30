盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.45%報79.6元，成交3,123張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.45%，30日09:18報79.6元，成交3,123張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中化生(1762-TW)近5日股價上漲13.1%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.94%。台灣加權指數上漲0.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+512 張
- 外資買賣超：+749 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-237 張
- 融資增減：-19 張
- 融券增減：-37 張
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AI優化後報酬率
+33.14%
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原投組報酬率
+25.11%
$12,511
投組標的成分
40%
2731
20%
1760
20%
4977
10%
4746
10%