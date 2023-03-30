盤中速報 - 中化生(1762)急跌-2.45%報79.6元，成交3,123張

中化生(1762-TW)近5分K跌速2.45%，30日09:18報79.6元，成交3,123張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中化生(1762-TW)近5日股價上漲13.1%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲1.94%。台灣加權指數上漲0.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+512 張
  • 外資買賣超：+749 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-237 張
  • 融資增減：-19 張
  • 融券增減：-37 張

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