盤中速報 - 中化生(1762)股價拉至漲停，漲停價83.6元，成交5,075張

中化生(1762-TW)29日10:19上漲7.6元，股價漲停報83.6元，委買785張，成交5,075張。
主要業務為原料藥製造銷售。所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數近5日上漲0.63%。
中化生(1762-TW)近5日股價上漲5.41%，台灣加權指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+461 張
- 外資買賣超：+553 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-91 張
- 融資增減：+451 張
- 融券增減：-55 張
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