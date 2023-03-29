權王金融穩軍心 台股漲68點收15769點 成交量不足2000億元

美股周二全面收黑，台股今 (29) 日開高，一度上漲超過百點，但賣壓隨之湧現，電子股漲跌互見，金融股強勢撐盤，生技、觀光族群也成為盤面多頭指標，惟航運股遭調節，加權指數終場漲勢收斂，上漲 68.28 點或 0.43%，收在 15769.76 點，成交值萎縮至 1936.75 億元，即將進入清明連假，外資操作轉趨保守。

櫃買指數午盤出現賣壓，終場翻黑下跌 0.63 點或 0.3%，收在 210.3 點，成交值縮至 692.66 億元。上市櫃成交值合計 2629.41 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 今天止跌反彈，一度衝上 533 元，終場以 530 元作收，漲幅約 1%；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 守在盤上；日月光投控 (3711-TW) 強勢上漲近 2%；不過，聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、國巨 (2327-TW) 賣壓較重，股價下挫 1-2%。

金融股今天扮演撐盤要角，開發金 (2883-TW) 股價強勢表態，上漲超過 1%，永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW) 也漲近 1%，此外，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、第一金 (2892-TW) 等都在盤上表現。

生技股王保瑞 (6472-TW) 受惠併購安成藥效益顯現，今年獲利有望再攀高，今日股價一舉攻上漲停 772 元，突破浩鼎 (4174-TW) 過去創造的高點 755 元，改寫新藥股記錄。

生技股今天匯集人氣，中化生 (1762-TW) 一度亮燈漲停，終場漲停打開收 82 元，南光 (1752-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、美時 (1795-TW) 及智擎 (4162-TW) 、杏一 (4175-TW) 、合一 (4743-TW) 等漲勢都相當凌厲，上市及上櫃生醫類股指數分別收漲 1.75%、1.62%。

美食 - KY 擺脫董娘賣股陰霾，今天股價勁揚逾 3%，加上普發現金題材加持，餐飲股表現強勢，王品 (2727-TW) 強漲逾 7%，此外，國內旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 也上漲逾 4%，收 145 元，日 K 連七紅，並創 7 年半新高，飯店股雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW)、晶華 (2707-TW) 也有 2-4% 的漲幅。