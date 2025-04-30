〈美股盤後〉美料達首個貿易協議 標普連六升 美超微盤後崩

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-30 05:26

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標普 500 指數週二 (29 日) 連續第六個交易日收高，受惠於美債殖利率下滑、白宮在關稅問題上展現出更大彈性，以及在財報季進入高峰之際，市場對首個貿易協議的期待升溫。

道瓊指數收紅 300 點，那指與標普微升近 0.6%， 美超微盤後下調第三財季業績預期後，該股聞訊崩超 16%。

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美國總統川普週二簽署行政命令，進口車將免於再被徵收鋁和鋼的單獨關稅，以避免徵收重疊關稅產生的累積效應，這是在汽車製造商向政府強力陳情後做出的決定。

川普表示：「我們只是希望幫助他們 (汽車業者) 度過這段短期過渡期。如果他們無法取得零件，我們不想因此懲罰他們，這只涉及非常小的比例。」

另一項利多消息也於盤中傳出，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 週二暗示，川普政府已達成首份貿易協議，但表示尚未完全敲定，並拒絕透露涉及國家的名稱。

美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 此前稱，美國與印度的貿易協議可能接近達成，同時白宮也已與日本展開「實質性會談」，並透露與南韓的協議「輪廓初步成形」。

美股週二 (29 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 300.03 點，或 0.75%，收 40,527.62 點。

那斯達克指數上漲 95.18 點，或 0.55%，收 17,461.32 點。

S&P 500 指數上漲 32.08 點，或 0.58%，收 5,560.83 點。

費城半導體指數下跌 38.87 點，或 0.92%，收 4,196.75 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 66.93 點，或 0.54%，收 12,357.51 點。

標普 11 大板塊幾乎全揚，以金融板塊 (+0.97%) 與原物料板塊 (+0.92%) 表現最強，顯示市場風險偏好升溫，而能源板塊逆勢下跌 0.37%，成唯一收黑族群。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 漲 0.85%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.51%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.28%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.17%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.66%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.46%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.22%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 收黑 0.17% 至每股 187.39 美元。據報導，亞馬遜有意在商品總價旁，標示因關稅產生的商品成本。白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 批評亞馬遜是「有敵意且政治化的行徑」。緊接著，亞馬遜否認此消息，該股跌幅有所收斂。

Meta (META-US) 收紅 0.85% 至每股 554.44 美元。Meta 週二推出全新獨立 AI 應用，正面迎戰 ChatGPT 開發商 OpenAI。值得注意的是 Meta 將於週三公布第一季財報，分析師認為，生成式 AI 變現潛力的任何明顯進展，將成為推動 Meta 估值上升的關鍵因素。

英特爾 (INTC-US) 收低 0.83% 至每股 20.34 美元。英特爾週二舉辦的 Foundry Connect 活動上宣布，已開始與主要客戶針對更新一代的 Intel 14A 製程展開合作，向客戶發布此製程設計套件 (PDK) 的早期版本，這標誌著英特爾在提升生產能力和技術創新方面邁出了重要一步。

串流音樂服務 Spotify(SPOT-US) 重挫 3.48% 至每股 576.94 美元。Spotify 週二公布財報，並預估第二季獲利恐低於市場預期，主因是員工薪資相關稅負上升，抵銷了強勁的用戶成長動能。

UPS (UPS-US) 下滑 0.37% 至每股 96.73 美元。UPS 週二公布的第一季優異，同時宣布將裁員 20,000 人並關閉 73 家快遞中心，主要因應亞馬遜運輸量砍半，以及配合成本削減和效率項目。

經濟數據

美國 3 月批發庫存月增率初值報 0.5%，預期 0.6%，前值 0.3%

美國 4 月經濟評議會消費者信心報 86.0，預期 87.7，前值 93.9

美國 3 月 JOLTS 職位空缺數報 719.2 萬，預期 749 萬個，前值 748 萬個

華爾街分析

美股週二續寫連漲紀錄，但以川普第二任期來看，這是自 1973 年尼克森 (Richard Milhous Nixon) 以來最差的百日市場表現。

Pennington Partners 投資長 Chris Wolfe 指出：「市場一開始就表現得有些疲軟、漫無目的、沒有方向，然後你就會看到白宮發布討論或要點，市場就會隨之波動。我們確實需要密切關注政治和政策的即時變化，重點應該放在關稅、潛在協議和關稅減免上。」

Ameriprise Financial 市場策略師 Anthony Saglimbene 表示：「許多經濟數據將會好壞參半，未來一兩個月內可能很難辨別關稅的影響。即受關稅影響最大的企業正在做預期的事情，他們正在下調財測，或暫停給出財測。」