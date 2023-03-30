盤中速報 - 精英(2331)急拉2.86%報23.4元，成交2,682張

精英(2331-TW)近5分K漲速2.86%，30日09:18報23.4元，成交2,682張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精英(2331-TW)近5日股價上漲0.43%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.5%。台灣加權指數上漲0.06%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,973 張
- 外資買賣超：-1,975 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+2 張
- 融資增減：+134 張
- 融券增減：-35 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.60%
$12,560
原投組報酬率
+16.56%
$11,656
投組標的成分
40%
2731
20%
1760
20%
4977
10%
4746
10%