盤中速報 - 精英(2331)急拉2.86%報23.4元，成交2,682張

精英(2331-TW)近5分K漲速2.86%，30日09:18報23.4元，成交2,682張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精英(2331-TW)近5日股價上漲0.43%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.5%。台灣加權指數上漲0.06%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,973 張
  • 外資買賣超：-1,975 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：+134 張
  • 融券增減：-35 張

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