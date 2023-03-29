台股價漲量縮 三大法人土洋對作 外資回頭買超91億元

台股今 (29) 日開高，一度漲逾百點，但賣壓隨之湧現，電子權值股漲跌互見，金融股挺身撐盤，生技、觀光族群也表現活潑，惟航運股遭調節，加權指數終場漲勢收斂，上漲 68.28 點，收在 15769.76 點，成交值不到 2000 億元。三大法人呈現土洋對作，合計買超 80.78 億元，其中，外資回補逾 91 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 91.77 億元，終止連 2 賣；投信轉為賣超 5.47 億元；自營商與投信同調，賣超 5.51 億元。三大法人合計買超 80.78 億元。

權王台積電 (2330-TW) 股價止跌反彈，一度衝上 533 元，終場上漲近 1%，以 530 元作收；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 二大權值股也守在盤上；日月光投控 (3711-TW) 強勢上漲近 2%；不過，聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、國巨 (2327-TW) 賣壓較重，股價下挫 1-2%。

金融股今天扮演撐盤要角，開發金 (2883-TW) 股價強勢表態，上漲超過 1%，永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW) 也漲近 1%，此外，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW)、第一金 (2892-TW) 等都在盤上表現。

傳產權值股今天普遍走揚，台塑四寶中以南亞 (2408-TW) 漲逾 1% 較強勢，台塑 (1301-TW) 則收平盤，氣動元件大廠亞德客 - KY(1590-TW) 股價一度站上 1200 元大關，攀近 2 年新高，終場漲逾 3%，收 1190 元，此外，台泥 (1101-TW)、統一(1216-TW)、遠東新(1402-TW)、華新(1605-TW)、中鋼(2002-TW) 等指標股也都守在平盤之上。

生技股今天人氣旺，保瑞 (6472-TW) 股價一舉攻上漲停 772 元，改寫新藥股記錄，中化生 (1762-TW) 也一度亮燈漲停，此外，寶齡富錦 (1760-TW)、美時 (1795-TW)、智擎 (4162-TW)、合一 (4743-TW) 等，均強勢走高。

全民普發現金 6000 元，可望帶動內需消費，在利多題材加持下，餐飲股表現強勢，王品 (2727-TW) 強漲逾 7%，飯店股雲品 (2748-TW)、寒舍 (2739-TW)、晶華 (2707-TW) 也有 2-4% 的漲幅，旅行社業者雄獅 (2731-TW) 上漲逾 4%，收 145 元，日 K 連七紅，並創 7 年半新高。