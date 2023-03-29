【量大強漲股整理】台積電再現大單拉尾盤，外資翻多力抗節前賣壓，台股將會變盤向上?

美股四大指數昨晚下跌但是尾盤拉升，道瓊工業下跌 37.83 點，那斯達克指數下跌 52.76 點，費城半導體下跌 26.31 點，瑞信調高台積電目標價至 600 元，美光公布財報後盤後上漲，昨晚的台指期夜盤小漲，亞股開盤漲跌互見幅度不大，台股今天開盤止穩反彈，不過如我們預期，台股持續消化節前賣壓，因為如果要在清明連假前拿到交割款，今天就是賣股的最後一個交易日，所以早盤台股開高後，有許多短線資金趁機賣股票，也讓早盤的台股加權指數一路開高走低翻黑至平盤下，午盤後後指數才走穩，原則上該消化的賣壓也已經消化得差不多，預計周四周五台股就有機會走高!

終場加權指數上漲 68.28 點收在 15769.76 點，今天是周選擇權結算日，不過昨天台股下跌空方已提早結算轉倉，台股今天持續消化節前賣壓，有助於未來籌碼穩定，清明連假台股有機會變盤向上，技術面觀察今天日 K 收紅帶長下影線，10 日均線跟月均線黃金交叉開始有助漲力道，技術面仍是震盪偏多格局。

看一下三大法人今天外資轉買超 91.77 億元；投信賣超 5.47 億元；自營商賣超 5.51 億元。三大法人合計買超 80.78 億元。昨天我們就說過，這兩天的弱勢主要是節前賣壓，是內資跟散戶沒有信心，外資昨天小賣，今天又買超 91 億，如果美股持續止穩，連假後的台股可望啟動雙軋行情。

台積電尾盤再度出現 4341 張大單拉抬尾盤，近期台積電只要出現大單護盤，往往後續台股就會出現多頭攻擊走勢，如果這次無意外，台股將有機會上攻萬六。

消息面部分，退撫基金暌違四年後，再度公告將委託國內投信代操台股 120 億元，加計仍有 150 億元委外資金尚未撥款，合計退撫共有 270 億元最晚可望在今年第三季入市；另勞動基金手中也握有 820 億元委外資金，合計 1,090 億元政府基金，將會進場支持台股。這對台股也是潛在的利多! 目前仍建議偏多逢低買進的偏多操作策略。

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