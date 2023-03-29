鉅亨美股雷達： 美光CEO樂觀看待後市 亞馬遜擬收購AMC

美股重要看點：

近期銀行業危機有所緩解，投資人對金融危機的預期削弱，並將注意力轉回到聯準會 (Fed) 是否將進一步升息。美國 10 年期公債殖利率來到 3.547%。美股期貨週三 (29 日) 上升，道瓊期貨漲 0.75%，標普 500 期貨漲 0.87%，那斯達克 100 期貨漲 0.88%。

許多投資者在本月初推測，矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 等銀行倒閉，將考驗 Fed 抗擊通膨的決心。不過，在美政府即大型銀行聯手救市下，銀行業危機暫時緩解，投資人也重新押注利率可能會進一步上升並保持在高點。

花旗首席美國經濟學家 Andrew Hollenhorst 表示，人們正在觀望銀行業是否還會有新的發展，沒有消息就是好消息。但如果對金融穩定的擔憂有所緩解，人們的注意力就會重新轉回通膨。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周二表示，由於銀行業危機，近幾周金融壓力有所增加，但可以透過政府監管政策而非利率來遏止。

布拉德上周在市場濃厚的降息預測之際再度語出驚人，他表示對本輪升息周期的終點利率預期提升至 5.625%，先前 12 月的預測為 5.375%。他解釋說，有鑑於美國經濟持續強勁，因此提高該利率峰值預測。相關預測是基於銀行業壓力會緩解的假設。

目前經濟學家仍維持對 Fed 5 月會議的預測，即央行官員會再升息 1 碼，把利率區間上調至 5%-5.25%。經濟學家並認為此後到年底央行官員都會按兵不動。

彭博的經濟學家最新月度調查顯示，經濟學家認為，未來 12 個月美國經濟陷入衰退的機率為 65％，高於 2 月的 60%。彭博在 3 月 20-27 日進行這項調查，當時矽谷銀行等幾家銀行已經倒閉。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月季調成屋簽約銷售指數月率 (%)，預估 - 3，前值 8.1

美國 2 月季調成屋簽約銷售指數年率 (%)，前值 - 22.4

重要個股動態：

記憶體大廠美光 (Micron) 周二 (28 日) 盤後公布最新財報，預估本季營收將較去年同期大減近 60%，但營收降幅大致符合預期，且執行長認為市況可望觸底，尤其是資料中心領域，樂觀看法激勵盤後股價上揚。

因供應過剩問題仍干擾晶片產業，美光預估本季營收將出現 2001 年來最大降幅。儘管如此，執行長 Sanjay Mehrotra 表示，幾個終端市場的客戶庫存已經減少，預估未來幾個月的供需平衡狀況將逐步改善，對長期需求仍充滿信心。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 周二 (28 日) 盤後公布第 4 季財報，表明儘管必需品價格上漲，但較富裕的購物者仍持續購買瑜伽褲和上衣，且該公司發布樂觀的新一年財測。

財務長 Meghan Frank 表示，他仍樂觀看待公司實現持續成長與長期股東價值的能力。

LULU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. AMC Entertainment (AMC-US)

AMC Entertainment (AMC-US) 周二 (28 日) 股價大漲，因消息傳出電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 有意收購該連鎖電影院。

娛樂行業新聞網站《The Intersect》 援引知情人士說法，稱亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 已派遣其投資顧問和高階娛樂主管探討收購 AMC 的計畫。