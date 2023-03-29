〈財報〉Lululemon Q4庫存緩增 假期銷售熱烈 新一年財測樂觀 盤後漲近13%

瑜珈和高價運動服飾大廠 Lululemon 周二 (28 日) 盤後公布第 4 季財報，表明儘管必需品價格上漲，但較富裕的購物者仍持續購買瑜伽褲和上衣，且該公司發布樂觀的新一年財測。

Lululemon (LULU-US) 周二收高 0.97%，盤後受財報和財測振奮，漲近 13%，近時確認每股報 361.52 美元。今年截至周二收盤，該股持平，使公司市值約 408.7 億美元。

F2023 全年財測 vs Refinitiv 分析師預測

調整後 EPS：11.50-11.72 美元 vs. 11.26 美元

全年營收：93-94.1 億美元 vs. 91.4 億美元

F2022 Q4 (1/29 止) 財報關鍵數據 vs Refinitiv 分析師預測

調整後 EPS：4.40 美元 vs 4.26 美元

營收：年增 30% 至 27.7 億美元 (去年同期：21.3 億美元)

淨利：1.198 億美元或每股 94 美分 (去年同期：4.345 億美元或每股 3.36 美元)

同店銷售：增加 27% vs 19% (根據 Street Account 預測)

(調整後 EPS 係不含與收購 Mirror 相關的減值和其他費用以及其他項目)

財務長 Meghan Frank 表示，他仍樂觀看待公司實現持續成長與長期股東價值的能力。

券商 Raymond James 經理人 Rick Patel 認為，Lululemon 是該領域少數成長之路相當長的公司之一，同時也是一家非常引人注目的公司。

Patel 對該公司維持強勁買進評級，認為 Lululemon 的國際業務和男裝業務有上升空間，且最嚴重的庫存困境已經過去。

Lululemon 去年 12 月表示，第三季結束時的庫存較前一年相比增加 85%，但該公司周二表示，第四季結束時，庫存較前一年相比僅增加 50%。