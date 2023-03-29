〈財報〉美光本季營收估跌六成但符合預期 CEO樂看後市 盤後漲逾1%

記憶體大廠美光 (Micron) 周二 (28 日) 盤後公布最新財報，預估本季營收將較去年同期大減近 60%，但營收降幅大致符合預期，且執行長認為市況可望觸底，尤其是資料中心領域，樂觀看法激勵盤後股價上揚。

FY2023 Q3 財測

營收：35 億美元至 39 億美元

毛利率：-18.5% 至 - 23.5%

調整後 EPS：-1.51 美元至 - 1.65 美元

因供應過剩問題仍干擾晶片產業，美光預估本季營收將出現 2001 年來最大降幅。儘管如此，執行長 Sanjay Mehrotra 表示，幾個終端市場的客戶庫存已經減少，預估未來幾個月的供需平衡狀況將逐步改善，對長期需求仍充滿信心。

排除存貨跌價的影響，美光預估存貨周轉天數已在 Q2 觸頂。Mehrotra 說：「在歷經下行周期後，我們預期公司將恢復正常成長，且獲利將符合我們的長期財務模式。」

Mehrotra 看好資料中心市場觸底反彈，他認為，像 ChatGPT 這樣的生成式人工智慧興起，將扭轉市場情勢。

他說：「資料中心方面的收入已在 Q2 觸底，且 Q3 將實現成長。到了 2023 年底，資料中心客戶庫存應能達到相對健康的水準。」他解釋，與標準伺服器相比，應用於 AI 的伺服器需要好幾倍的記憶體晶片。

美光 (MU-US) 周二收盤小跌 0.85%，至每股 59.28 美元，財報公布後，盤後股價一度漲約 2%，截稿前漲約 1%。過去 12 個月以來，美光股價已下跌超過 26%，今年迄今則反彈逾 18%。

Q2(截至 3/2) 財報關鍵數據 v.s. FactSet 共識預期

營收：36.9 億美元 (年減 52.6%) v.s. 37.1 億美元

毛利率：-31.4%(去年同期為 47.8%)

淨損：20.8 億美元 (去年同期實現淨利 24.4 億美元)

調整後 EPS：-1.91 美元 (去年同期為 2.14) v.s. -0.67 美元

美光公布 Q2 營收較去年同期減近 53% 至 36.9 億美元，淨損也達 20.8 億美元，在計入裁員產生的重組成本後，每股虧損為 1.91 美元，相較去年由盈轉虧。

對個人電腦 (PC)、智慧手機和雲端運算伺服器等核心產品的需求下滑，令記憶體市場陷入慘澹局面，美光也因此承受龐大損失。Mehrotra 在電話會議上表示：「半導體庫存和記憶體產業正面臨 13 年來最嚴重的衰退，定價環境異常疲軟，這對我們的業績造成重大影響。」

在三星電子、SK 海力士之後，分析師普遍預期美光也將提列存貨跌價，唯一的分歧點在於提列規模，花旗分析師 Christopher Danely 此前預估將達 10 億美元或以上，TD Cowen 分析師 Krish Sankar 給出的預測值較低，為 5.5 億美元至 8.5 億美元。

財報顯示，美光最終提列的存貨跌價為 14.3 億美元，高於分析師預期，因毛利率仍為負值，該公司預估本季還將提列約 5 億美元的存貨跌價。

公布財報之際，美光也宣布擴大裁員，將今年的裁員規模自先前宣布的 10% 增至 15%。