專家警告：美經濟衰退將至 可能迫使Fed年底前降息

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，若美國經濟陷入衰退、股市暴跌，且聯準會 (Fed) 在今年晚些時候大幅降息，他也不會感到驚訝。

Siegel 表示，美國經濟衰退的風險明顯上升。Fed 上週做出「令人相當不安」的預測，即美國經濟今年將僅增長 0.4%，而大多數經濟學家預計第一季的經濟成長率為 2% 至 3%，這意味著 Fed 相信未來三季美國經濟平均成長率將是負值。

Siegel 說，Fed 的預估就是在預測經濟衰退，此外，Fed 似乎也預測未來 9 個月就業人數將會萎縮，明年失業率恐將上升至 4.6%。

Siegel 也提及，上週五 (24 日) 美國公布的 2 月耐久財新訂單表現疲軟，這可能是經濟衰退迫在眉睫的證據。

Siegel 表示，Fed 主席鮑爾在上週三貨幣會議上拒絕討論是否會在年底前降息，使他更加感到不安。債券市場和聯邦資金期貨都預計，Fed 到年底前還將降息 2 至 3 次。

他也警告，Fed 可能忽視當前銀行業危機帶來的潛在影響，不少經濟學者、專家認為目前情況實際上更為嚴重，相關影響甚至可能相當於大幅升息。「Fed 對當前的信貸緊縮過於樂觀，需要更具前瞻性並更加謹慎。」Siegel 說道。

Siegel 也說，或許市場會讓 Fed 意識到嚴重性，他確實認為 Fed 將在年底前降息，而且可能會非常迅速地放寬政策。「我對股票變得更加謹慎，股市可能會因經濟衰退風險上升和 Fed 過度緊縮而陷入掙扎。」

Siegel 補充，受到經濟低迷和借貸成本上升影響，週期股和價值股可能遭受的打擊最大。 但是，如果 Fed 能夠儘早降息，就有望避免最壞的情況。