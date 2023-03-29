盤中速報 - 儒鴻(1476)急跌-2.11%報486.0元，成交417張

儒鴻(1476-TW)近5分K跌速2.11%，29日09:09報486.0元，成交417張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
儒鴻(1476-TW)近5日股價上漲4.05%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲1.62%。台灣加權指數上漲1.21%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+722 張
- 外資買賣超：+878 張
- 投信買賣超：-167 張
- 自營商買賣超：+11 張
- 融資增減：-90 張
- 融券增減：-9 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6485
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20%
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10%