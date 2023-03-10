鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至22.11元，預估目標價為510元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.6元下修至22.11元，其中最高估值26.65元，最低估值17.37元，預估目標價為510元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|26.65
|33.65
|37.25
|最低值
|17.37
|23.48
|37.25
|平均值
|22.05
|26.25
|37.25
|中位數
|22.11
|25.54
|37.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|44,358,078
|51,668,301.08
|57,307,100.42
|最低值
|32,316,000
|40,338,000
|57,307,100.42
|平均值
|38,900,085.72
|44,715,895.9
|57,307,100.42
|中位數
|39,097,919.08
|43,858,000
|57,307,100.42
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|24.75
|18.77
|15.51
|15.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
|28,125,136
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1476/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。