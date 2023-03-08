鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估上修至24.1元，預估目標價為500元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2023年EPS預估：中位數由23.97元上修至24.1元，其中最高估值31元，最低估值18.42元，預估目標價為500元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|31
|34
|最低值
|18.42
|25.1
|平均值
|24.1
|27.48
|中位數
|24.1
|26.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|45,681,000.28
|50,863,159.66
|最低值
|40,010,000
|44,035,631.52
|平均值
|42,123,721.01
|46,339,040.68
|中位數
|41,143,828.69
|45,392,966.96
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|24.75
|18.77
|15.51
|15.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|39,736,173
|35,917,247
|28,175,401
|28,125,136
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1476/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。