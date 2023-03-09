儒鴻估3月營收回升Q2跨大步 成衣市況下半年轉佳

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (9) 日召開法說會，發言人羅仁傑表示，1-2 月應是谷底，預計 3 月營收將回升，第二季起將「跨大步」，營收會看到顯著回升，下半年在庫存去化告一段落下，成衣業務可望進一步好轉。

羅仁傑直言，第一季景氣不理想、部分客戶持續去化庫存，衰退是市場可預期的，但目前上半年訂單都確定差不多，3、4 月營收可望逐月攀升，第二季開始會改善很多。

儒鴻 2 月營收 20 億元，月減 4.9%、年減 27.8%；累計前 2 月營收 41.05 億元，年減 36.4%。

羅仁傑進一步指出，上半年營收主要動能來自布料，成衣方面，每個客戶去化速度不一，但好一點的已經看到下單動能回升，下半年狀況雖然要第一季結束後才會比較明朗，但看起來成衣狀況可望好轉。

平均單價 (ASP) 方面，羅仁傑表示，雖然第一季持平去年第四季，但後續要再上去不容易，主要是因為原料價格修正，與前年底高點相比，尼龍回跌 50%，聚酯跟尼龍 66 也跌了 20%，不過，羅仁傑認為，目前原料價格估已落底，公司庫存也趨於健康，後續在採購上也較有彈性。

法人也關注儒鴻毛利率表現，羅仁傑表示，單純以接單來看，最低毛利率都有 25% 以上，剩下影響因素就是匯率跟工廠稼動率，他指出，目前本廠稼動率約 8 成，在訂單較少下，會減少外發訂單、提升自有產能稼動率為主。

至於印尼廠，羅仁傑說明，二期成衣產線已經全部完工，第一期也已經投產，包含 Nike、UA 等客戶都已經開始交貨，Lululemon、ATHLETA 也已經規劃安排生產，現在印尼也擴大招工，衝刺規模經濟及良率，目標年底印尼廠成衣稼動率要達 9 成。