【產業概觀】運動鞋市場規模達900億美元，台灣廠商有哪些？運動鞋概念股一次看

一、運動鞋產業概觀

據統計，全球運動鞋市場有 800-900 億美元的規模，過去十年複合成長率約 7％，幾乎每年成長，2020 年出現衰退的主因是 COVID-19，而今疫情趨緩，戶外活動持續升溫，也有利於運動鞋市場重返成長。

市場分布以北美為最重要，佔比 34％，EMEA 占比 30％，大中華地區佔比 18%，重要性逐漸提升。

透過上方圖可以發現，Nike 與 Adidas 在運動鞋市場合計市占率達六成，因此這兩家公司的策略在整個市場相當具影響力，

比如說 Nike Air VaporMax 2020 Flyknit 全掌 VaporMax Air 氣墊至少 75 的重量是以再生材料製作 Flyknit 紗線採用重量占比至少 67 的後工業再生材料以及其他不同的再生材料製作 鞋墊採用重量占比至少 50 再生材料製作 。 在鞋跟和鞋頭的 TPU 材質中 有重量占比約 50 是來自於再生的 TPU 材料 。

Adidas 與 Carbon 科技公司合作研發的 Futurecraft 4 D 緩震 可程式設計液態樹脂組成了複雜的網格結構不同部位有不同的密度和構造 穩定性好 、 但重量較大 。

而這些科技與技術的進步，就會有機會替相關廠商增添營運助力。

二、運動鞋概念股

透析整個運動鞋市場後，可以發現使用材料對鞋類的舒適度、穩定性、重量等有高度的相關性，台灣雖然沒有知名的運動品牌，但卻擁有許多隱形冠軍，包含 (9904-TW) 寶成、(9802-TW) 鈺齊 - KY、(6768-TW) 志強 - KY、(9938-TW) 百和、(1476-TW) 儒鴻、(1477-TW) 聚陽、(9910-TW) 豐泰等廠商。(推薦延伸閱讀：運動鞋概念股一次看)



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