盤中速報 - 台亞(2340)急跌-2.04%報40.8元，成交5,276張

台亞(2340-TW)近5分K跌速2.04%，28日09:22報40.8元，成交5,276張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台亞(2340-TW)近5日股價上漲11.41%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.9%。台灣加權指數上漲2.66%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,803 張
- 外資買賣超：+2,853 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+950 張
- 融資增減：+679 張
- 融券增減：-28 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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20%
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