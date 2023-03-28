盤中速報 - 台亞(2340)急跌-2.04%報40.8元，成交5,276張

台亞(2340-TW)近5分K跌速2.04%，28日09:22報40.8元，成交5,276張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台亞(2340-TW)近5日股價上漲11.41%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.9%。台灣加權指數上漲2.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,803 張
  • 外資買賣超：+2,853 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+950 張
  • 融資增減：+679 張
  • 融券增減：-28 張

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