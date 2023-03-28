盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急跌-2.4%報142.5元，成交357張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K跌速2.4%，28日12:14報142.5元，成交357張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲14.94%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲5.57%。台灣加權指數上漲2.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+23 張
  • 外資買賣超：+19 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張
  • 融資增減：+20 張
  • 融券增減：+1 張

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