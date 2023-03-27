【量大強漲股整理】雷虎強勢漲停，預告軍工概念股仍是主流，台股進入最後一周作帳行情，多頭趨勢不變的原因為何?

美股上週五因為歐洲德意志銀行信用違約交換飆高，市場對銀行股的疑慮餘波盪漾，歐美股市因此大幅震盪，但在德國總理蕭茲跟美國總統拜登出面喊話後，收盤美股四大指數開低走高，驚險收紅，我們判斷德銀事件仍然是餘震，影響不至於擴大!

道瓊工業指數上漲 132.33 點，那斯達克上漲 36.56 點，費城半導體下跌 53.1 點，費半指數較弱影響今天的台股指標股台積電，但今天新聞也傳出半導體晶圓代工價可望在下半年重啟漲價，加上外資在上周連續三天買超台股，投信則連續買超 25 天創紀錄 455 億元，本周有很高機率啟動第一季季底作帳行情，這對台股來說是個利多。

看一下三大法人外資轉賣超 8.74 億元，結束連 3 個交易日買超；投信轉為賣超 1.77 億元，結束連 25 買紀錄；自營商賣超 12.5 億元結束連 4 買。三大法人合計賣超 23.01 億元。雖然法人終止買超，但賣超幅度都不大，行情仍由多頭掌控。

比較可惜的是上周強勢的指標股台積電利多不漲拖累大盤，目前台股格局是上攻萬六前的震盪整理格局，資金就是快速輪動，行情會比較悶一點。有題材的個股表現會好一些。終場加權指數下跌 84.39 點收在 15830.31 點，日 K 收黑終止連四紅，雖然今天大盤偏弱勢，但是就技術面來看，指數仍穩穩守住 5 日均線之上，目前耐心等待年線翻揚，台股就有機會呈現所有均線翻揚的多頭排列格局，那時候技術面助漲的力道會更強勁! 目前就是個股表現為主。

像是軍功概念股的 (8033-TW) 雷虎，近期蔡總統參訪雷虎公司，雷虎推出新的海狼號無人潛艦，今天雷虎就攻上漲停板，但盤面並不是所有股票都漲，今天主要是補漲一些位階相對低的股票，上週漲的股票今天就弱勢，這就是盤整盤特性，短線盤整，長線多頭是現在的台股格局。預計大盤站穩萬六之後，才會出現全面上漲的多頭攻擊模式!

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