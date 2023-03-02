盤中速報 - 台亞(2340)急跌-2.54%報38.25元，成交2,771張

台亞(2340-TW)近5分K跌速2.54%，02日09:05報38.25元，成交2,771張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台亞(2340-TW)近5日股價上漲1.33%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,794 張
  • 外資買賣超：-1,771 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-23 張
  • 融資增減：-221 張
  • 融券增減：-37 張

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