特斯拉將發布Q1交車量 全球大減價後首份成績單 華爾街看漲股價

特斯拉 (TSLA-US) 多空頭下一個熱門話題，就是本周末將公布的第一季的交付量。

這將是特斯拉自今年初全球大降價以來首次交車量報告，執行長馬斯克 (Elon Musk) 在第四季財報電話會議上曾表示，市場需求遠遠超過產量，訂單幾乎是生產速度的 2 倍。

需求改善是特斯拉今年迄今股價大漲 55% 的重要原因。按照特斯拉發布季度交付數據的慣例，本周日將看到最新數據。

華爾街預期特斯拉今年第一季交付約莫 42 萬輛車，較 2022 年第四季交付的 40.5 萬輛上升 4%，較去年同期交付的 31 萬輛增長約 35%。

巴克萊分析師 Dan Levy 認為，特斯拉交付量可超越這 42 萬輛的共識預期，達到約莫 42.5 萬輛，這將足以提振股價。

Levy 給予特斯拉股票「買進」評級，目標價 275 美元。花旗分析師 Michaeli 則僅建議「續抱」，但將目標價自 146 美元上調至 196 美元。

Michaeli 寫道，最近的數據點一直令人振奮，例如中國的汽車登記數據，其中特斯拉車的註冊量 (中國需求指標之一) 已連續 4 周增長。

特斯拉也自中國工廠向歐洲出口車輛，因此很難預測特斯拉中國上海工廠任何一個季度的總銷量。

特斯拉上海工廠在 1 月和 2 月的總產量約為 14 萬輛，在中國交付約 6.1 萬輛，其餘車輛逕付出口。特斯拉也在加州 Fremont、德州 Austin 和德國生產車輛。

特斯拉交付量若高於預期會提振股價，反之則會挫傷股價，這不令人意外，例如特斯拉今年交易首日因公布第四季交付量遜於預期，當日股價重挫約 12%。當時華爾街預期交付量約 42 萬輛，但實際交付量卻少約 1.5 萬輛。

然而，股價迅速回升，在特斯拉 1 月 25 日公佈第四季財報前，股價已攀升至約莫每股 144 美元。2022 年結束時，特斯拉每股 123.18 美元，今年首日公布遜色的交付量後，立挫至 108.10 美元。

交付量數據公布後，特斯拉下個重磅消息就是第一季財報。華爾街預期每股獲利自去年同期的 1.07 美元下降至 86 美分，因為降價會構成獲利壓力。第一季汽車毛利率則預計 21%，較去年同期約 33% 的水準下降。

特斯拉能否維持 20% 以上的利潤率將是投資者今年稍晚的觀察重點，華爾街預期特斯拉 2023 全年汽車毛利率約 21%。

Adam Jonas 周一報告寫道，特斯拉第一季應可實現車輛最低毛利率 20% 的目標，但若持續競價銷售加上經濟成長持續放緩，接下來幾季可能難以守住此水準。

Jonas 將特斯拉股票評為「買進」，目標價 220 美元。特斯拉周一小升 0.74%，收每股 191.81 美元，盤後微揚 0.6%。