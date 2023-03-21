經紀公司數據：特斯拉將在中國實現強勁的Q1銷售

路透周二（21 日）報導，最新的零售資料顯示，特斯拉將公布其在中國的最佳季度之一，此前該公司成為中國首家下調價格以捍衛其市占的電動汽車製造商。

根據追蹤車險登記情況的招商銀行國際（China Merchants Bank International) 的數據，從 1 月 1 日到 3 月 19 日，這家美國電動汽車製造商在中國的零售銷量總計為 106,915 輛，平均每天 1,371 輛。

數據顯示，這略高於特斯拉去年第四季在中國的平均日銷量 1,327 輛，當時特斯拉共售出 122,038 輛汽車，這是迄今為止最好的一個季度。

特斯拉對此並未立即回應置評請求。特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 4.79%，每股暫報 191.83 美元。

由於其每輛車的利潤高於其他電動汽車製造商，今年 1 月，特斯拉將其最暢銷車型在中國的價格最高下調 13.5%，引發了與比亞迪的價格戰，隨後兩個月多家競爭對手也紛紛效仿。

然而，特斯拉的成長速度還沒有趕上比亞迪，後者在中國提供了廣泛的電動產品，在 1 月至 2 月期間的銷量是特斯拉的五倍多。

該公司計劃在未來兩年內推出更新版本的 Model 3 和 Model Y，以應對影響其對客戶吸引力的產品結構老化問題。自今年 1 月以來，特斯拉還改善中國製造的 Model Y 的懸掛系統，使駕駛更加順暢，這一更新在社群媒體上受到特斯拉粉絲的稱讚。

為吸引更多務實的買家，該公司在中國的行銷中一直更注重節能以及安全和存儲空間等實用功能。

根據路透基於中國乘用車協會資料的計算，特斯拉在前兩個月的銷量占中國新能源汽車（包括純電動和插電式混合動力）分散型產業的 7.9%，略高於去年同期的 6.8%。與此同時，比亞迪擴大領先優勢，市場占比從一年前的 29% 大幅上升至 41%。

